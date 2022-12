Diretta Arsenal-Milan ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Dopo la sgambata con il Lumezzane, il Milan torna in campo e gioca contro l’Arsenal, nella prima delle due sfide della Dubai Super Cup. Un test importante per la squadra di Stefano Pioli in vista della ripresa della Serie A dopo il Mondiale in Qatar. I rossoneri, alla ripresa del campionato, giocheranno il 4 gennario sul campo della Salernitana. L'Arsenal sarà avversario della Juventus sabato 17 dicembre in amichevole all'Emirates di Londra.