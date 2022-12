Bayern Monaco sceglie ancora Viessmann: una partnership globale per la sostenibilità

Andreas Jung, Responsabile Marketing del Bayern Monaco: “L'impatto internazionale del Bayern e le innovative tecnologie di riscaldamento, climatizzazione, ventilazione e fotovoltaico di Viessmann formano una squadra forte per richiamare l'attenzione sulle possibilità offerte da soluzioni climatiche sostenibili. Insieme, vogliamo sensibilizzare e dare l'esempio ai tifosi di calcio di tutto il mondo.”

Thomas Heim, CEO di Viessmann Climate Solutions: “La collaborazione con il Bayern Monaco e il nostro impegno per la sostenibilità e per energia e soluzioni climatiche green sono una concreta responsabilità per tutti i membri della famiglia globale Viessmann. Insieme, creiamo spazi abitativi per le generazioni future. È stato naturale per noi espandere la partnership con il Bayern a livello globale. Siamo particolarmente felici anche della nuova collaborazione con Thomas Müller. La combinazione di un attaccante di livello mondiale e della nostra pompa di calore intelligente è la massima categoria dei promotori della transizione energetica!”

In qualità di partner globale ufficiale per il clima, Viessmann non solo assicura che lo stesso club Bayern Monaco sia dotato di soluzioni di climatizzazione, ventilazione e fotovoltaico sostenibili e rispettose del clima, ma mira anche a sensibilizzare tutti gli appassionati di calcio e di sport sui molti modi in cui le soluzioni climatiche Viessmann possono far risparmiare CO2. L’utilizzo dei diritti del marchio Bayern FC, così come dei pannelli LED ben visibili all'Allianz Arena, dà modo all'azienda di attirare maggiormente l'attenzione a livello mondiale sulle opportunità positive di cambiamento offerte dalle soluzioni di climatizzazione sostenibili.