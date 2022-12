Cristiano Ronaldo si allena col Real Madrid e lancia un incredibile messaggio social!

MADRID (Spagna) - Cristiano Ronaldo ha subito salutato il Qatar ed è subito tornato ad allenarsi in attesa di trovare una squadra quando ripartiranno i campionati. L'ex Juventus si trova a Madrid e su Instagram ha pubblicato un post social nelle sue storie su Instagram. Una foto con un foglio dove c'è scritto: "3 aspetti della realtà: dolore, incertezza e lavoro costante". Il foglio non è uno qualunque ma è estratto da un recente documentario Netflix quale "Il metodo di Phil Stutz" diretto da Johan Hill. L'attore ha incentrato il documentario sulla figura dello psicoterapeuta che lo ha aiutato ma dare una svolta nella sua vita. Stutz sostiene che qualsiasi metodo di miglioramento deve comprendere appunto i tre aspetti prima citati aggiungendo che chiunque può vivere un'esperienza spiacevole e trasformarla in un'opportunità.