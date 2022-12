Superlega, la Fifa sul parere della Corte: "Lo accogliamo con favore"

L'avvocato della Corte dell'UE ha dato ragione a Uefa e Fifa, chiamate a giudizio dalla Superlega per una presunta violazione del regime di concorrenza. In realtà, però, la sentenza ha sottolineato che le due massime organizzazioni del calcio, la prima europea e la seconda mondiale, non vanno contro le regole dell'Antitrust. Grande soddisfazione da parte dell'associazione presieduta da Infantino che, in una nota, commenta così il parere dell'avvocatura della Corte di Giustizia Europea: "La Fifa accoglie con favore il parere di oggi dell'avvocatura della UE che conferma la posizione e la legittimità della Fifa e della Uefa nell'approvare qualsiasi nuova competizione calcistica. Allo stesso modo, si ritiene che possano essere comminate sanzioni verso quelle competizioni che non soddisfano i criteri autorizzativi approvati. La Fifa accoglie, inoltre, con favore il riconoscimento dei diritti esclusivi della Fifa per il mercato delle competizioni internazionali, organizzate dalla Fifa stessa. Infine, accoglie con favore il riconoscimento della natura speciale dello sport, compresa la struttura piramidale, che preserva la natura del merito sportivo e delle competizioni accessibili a tutti, nonché i principi di promozione e retrocessione, dell'equilibrio competitivo e della solidarietà finanziaria".