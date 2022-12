Quanto costano i procuratori? Il conto per i club è salatissimo

TORINO- La FIFA ha pubblicato il rapporto 2022 sulle spese dei club per gli intermediari (i cosiddetti procuratori) nei trasferimenti internazionali. Un report interessante e molto atteso che testimonia, ancora una volta, il ruolo sempre più centrale degli agenti nell’economica del calcio: nel 2022, i club hanno pagato ben 622,8 milioni di dollari per i servizi degli intermediari, con un aumento del 24% rispetto al 2021. Una spesa così divisa: 450,1 milioni per agenti che rappresentavano i club che acquistavano, 172,7 per club che vendevano Gli intermediari siano stati coinvolti in 4.139 trasferimenti nel 2022. L’aspetto interessante è relativo al fatto che il report certifica come, ormai, gli intermediari siano diventati figure fondamentali per i club - veri e propri consulenti esterni che di fatto rendono quasi superfluo il tradizionale operato del direttore sportivo - più che per i calciatori. Un aumento del 24,3% della spesa dei club per le commissioni rispetto al 2021 e solo del 4,9% in meno rispetto al livello record di spesa per le commissioni dei servizi di intermediazione stabilito nel 2019 (654,7 milioni di dollari). I club hanno impiegato intermediari in 1.532 trasferimenti internazionali, che rappresentano un netto aumento del 22,4% rispetto al 2021 e il totale più alto di sempre.