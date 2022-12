Reichart, la Superlega che non muore, l’assenza di Agnelli e l’esempio Netflix

MADRID (Spagna) - Il progetto Superlega va avanti. Il giorno dopo la bocciatura da parte dell'avvocato generale della Corte di giustizia europea, Athanasios Rantos, la A22 Sports Management riparte all'attacco. Lo fa in occasione del New Economy Forum in corso a Madrid, alla presenza anche di Florentino Perez e Joan Laporta, presidenti di Real Madrid e Barcellona, due dei tre club 'irriducibili' (l'altro è la Juve) ancora coinvolti. "Quello di ieri era un parere, la sentenza arriverà in primavera - ha esordito Bernd Reichart, amministratore delegato di A22 -. La Superlega non è morta, anzi, è più viva che mai. La missione è migliorare radicalmente le competizioni calcistiche europee, una missione tanto entusiasmante quanto necessaria. I club hanno l'ambizione di crescere in un ambiente più innovativo, cercano stabilità finanziaria e vogliono restituire entusiasmo ai tifosi". Reichart assicura di aver parlato "con più di 30 club in più di 10 Paesi e sanno che sono necessari dei cambiamenti, che non può continuare così. I club vogliono essere padroni del loro destino". Ma non solo.