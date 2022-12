La Fondazione Polito e la scomparsa di Mihajlovic: rinviato il Premio Andrea Fortunato

Un doveroso segno di rispetto per omaggiare la figura di un grande campione che ci lascia orfani della sua statura umana e professionale ma non dell'esempio che vogliamo onorare in silenzio, associandolo - anche per il sofferto percorso affrontato - a quello dell'indimenticato Andrea. Il dolore per questa perdita ci esorta a perseguire, con rinnovata convinzione, le finalità che la nostra Fondazione si prefigge dalla sua nascita, per favorire l'introduzione del passaporto ematico.

A nome dei soci della Fondazione, il presidente Davide Polito esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia di Mihajlovic.

Lunedi prossimo una delegazione della Fondazione Polito parteciperà alla cerimonia funebre del campione serbo, da anni sostenitore delle nostre iniziative.