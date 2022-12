Perché il dolore per Sinisa è il dolore di tutti

Impressionano la tristezza, la commozione, le lacrime che in questi giorni scandiscono le ore prima dell'addio a Mihajlovic a Roma e in Campidoglio, sicuro teatro di un tributo di massa. Un moto collettivo dell'animo che tracima dall'invisibile spogliatoio dove tutti noi avremmo voluto Sinisa rimettesse piede, dopo avere battuto il rivale infido annidatosi nel suo corpo. Il dolore per la sua scomparsa è il dolore di tutti perché in questi tre anni abbiamo sempre avvertito, abbiamo sempre sentito, financo vissuto Sinisa come uno di noi. "Marito, padre, figlio e fratello esemplare", ha scritto Arianna. E ancora: "Uomo unico, professionista straordinario, disponibile e buono con tutti. Coraggiosamente ha lottato contro un'orribile malattia". Uno di noi: marito, padre, figlio, fratello. Uno di noi quando il male ti assale e l'affronti a viso aperto e dici vincerò io, ma sai benissimo che cosa può aspettarti poiché i medici che scendono in campo con te non hanno nascosto nulla sulla leucemia mieloide acuta che ti ha aggredito a tradimento, quando proprio non te l'aspettavi, non l'immaginavi mai. Eppure, Eppure raccogli tutte le tue forze, non ti risparmi nessun impegno, nessuna fatica mentre il male non ti nega nessuna sofferenza.

Ingiusto, insopportabile è separarsi da un uomo che in questi tre anni è stato così capace di andare dritto al cuore di ognuno di noi, anche di chi non lo conosceva personalmente o non ha mai seguito il calcio o l'aveva visto in tv. Roberto Mancini ha detto e ha scritto tutto ciò in cui ci siamo riconosciuti: "E' un giorno che non avrei mai voluto vivere". Ha perso un fratello, l'amico di trent'anni, il compagno che a Parma gli fece fare il gol di tacco più bello della sua carriera. L'uno e l'altro erano insieme nella Lazio, una delle squadre in cui Sinisa ha militato e dove ha lasciato il segno, come nelle altre in cui ha giocato o che ha allenato. Il fatto è che MIhajlovic è stato fra i pochi protagonisti del calcio capace di volare alto sopra le bandiere della Roma, della Lazio, dell'Inter, della Sampdoria, del Bologna, del Catania, del Milan, della Fiorentina del Torino. E se non è nemmeno da un calcio di punizione che si giudica un calciatore, MIhajlovic che di punizioni è stato il maestro, si è fatto giudicare dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia. Oltre che dalla schiettezza congenita dell'uomo che diceva: "I giocatori sono liberi di fare tutto quello che dico io"; "se uno non è motivato per giocare un derby, è meglio che cambi mestiere: faccia il ragioniere"; "non è facile indossare la fascia di capitano a 22 anni? Non è facile svegliarsi alle 4 e mezzo di mattina, andare a lavorare alle 6, restarci tutto il giorno e non arrivare alla fine del mese". Non ci sono dubbi, Sinisa: eri uno di noi. Anzi. Sei uno di noi. Per sempre e un giorno.