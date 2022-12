Aperta la camera ardente di Sinisa Mihajlovic in Campidoglio. Molte le persone che sono in fila per tributare un ultimo abbraccio all'ex calciatore e allenatore, morto venerdì scorso all'età di 53 anni per una leucemia. Atteso anche il presidente della Fifa, Gianni Infantino, che deporrà una corona di fiori. La camera ardente resterà aperta fino alle ore 18 visto il grande afflusso di cittadini e tifosi. Domani i funerali nella chiesa dei Santi e dei Martiri in piazza della Repubblica.