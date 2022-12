Sconcerti, inchino al Giornalista con la “g” maiuscola

Nel calcio e nel giornalismo, questi insopportabili giorni di lutto non finiscono mai. Venerdì Sinisa Mihajlovic, ieri Mario Sconcerti, l’uno e l’altro protagonisti assoluti del nostro mondo. In ambiti diversi e, tuttavia, accomunati dal denominatore della passione assoluta, inarrestabile, che ha scandito le loro vite. Sconcerti è stato Giornalista con la G maiuscola, ché la definizione di firma storica suona riduttiva e non s’attaglia completamente all’uomo e al professionista. Cronista, caporedattore, vicedirettore, direttore di giornali sportivi e generalisti, agenzie d’informazione, commentatore televisivo e radiofonico, editorialista, saltabeccando a proprio piacimento nella multimedialità, la parola magica che, agli inizi di questo secolo, la nostra categoria cercava di capire cosa volesse dire. Erano gli albori della rivoluzione dell’informazione che non finisce mai. E tuttavia, Mario, gran tifoso della Viola, non s’è fatto mancare nulla, nemmeno il gran salto dall’altra parte della barricata, quando divenne direttore generale della Fiorentina, negli anni ruggenti e tumultuosi della gestione Cecchi Gori, culminati nella clamorosa rottura con Antognoni che della Viola è il Simbolo, il Totem, la Bandiera. In morte di Sconcerti, il giornalismo s’inchina al cultore della scrittura esemplare e del congiuntivo, non sciaguratamente scambiato per una malattia dell’occhio da battaglioni di aspiranti emuli.