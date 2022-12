Funerali Mihajlovic: a Roma l’ultimo saluto a Sinisa

Lacrime, grande commozione e tantissima gente alla Chiesa Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a piazza della Repubblica, a Roma , per i funerali del tecnico serbo Sinisa Mihajlovic, scomparso venerdì all'età di 53 anni . "Ciao Sinisa, uno di noi" è uno dei cartelli che si leggono davanti alla chiesa. All'esterno della chiesa romana già oltre due mila tifosi che all'arrivo del feretro si sono abbandonati a un lungo e commosso applauso.

Mihajlovic, tra i presenti anche Mancini e Totti e la Lazio

A fare per primi ingresso in chiesa i giocatori e la dirigenza del Bologna con il tecnico Thiago Motta. A seguire il pullman della Lazio. Presenti il presidente del Coni, Giovanni Malagò, Sarri, il ct Roberto Mancini, Vincenzo Montella e Renzo Ulivieri. C'è anche Francesco Totti, arrivato in compagnia di Bruno Conti e Morgan De Sanctis, seguiti dal presidente della Lazio e senatore Claudio Lotito.