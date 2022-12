Retroscena Pirlo: aveva quasi firmato con il Real Madrid. E sulla Juventus…

Pirlo, Guardiola e il Barcellona

Il Real Madrid, però, non è stato l'unico club spagnolo che ha insistito per averlo: ci ha provato anche il Barcellona nel 2010, con Guardiola che avrebbe voluto l'azzurro in blaugrana al fianco di campioni come Messi, Iniesta e Xavi. Pirlo ha infatti dichiarato che dopo un'amichevole estiva del 2010 "Guardiola mi ha chiamato nel suo ufficio e ha iniziato a parlare di come voleva giocare e di come avrebbe voluto il mio trasferimento nella sua squadra. Per me è stato motivo di orgoglio. Alla fine non è successo niente, ma essere chiamato da Guardiola nel suo ufficio per parlare è stata un'esperienza meravigliosa".