Del Piero-Ibrahimovic, foto e citazione: “Ciò che facciamo in vita…”

DOHA (Qatar) - Un parterre di leggende quello visto in occasione della finale dei Mondiali 2022 tra Argentina e Francia, tra gli ospiti speciali c'era anche Alessandro Del Piero che, oltre a Francesco Totti e Roberto Baggio, ha incontrato un suo ex compagno di squadra. Infatti presente al Lusail Stadium domenica c'era anche il leader del Milan Zlatan Ibrahimovic che con Del Piero ha vestito la maglia bianconera dal 2004 al 2006 vincendo 2 scudetti. Alex ha colto l'occasione di immortalare il momento con una foto insieme pubblicandola sui suoi canali social scrivendo la celebre frase tratta da "Il Gladiatore": "Ciò che facciamo in vita riecheggia nell'eternità".