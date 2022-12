Argentina campione, le ragazze del topless: "Chi vince festeggia come vuole"

L'Argentina vince il Mondiale e la loro gioia non passa inosservata. Sugli spalti del Lusail Iconic Stadium, subito dopo il rigore messo a segno da Montiel, telecamere e smartphone hanno ripreso l'esultanza di due tifose dell'Albiceleste in topless. Un momento unico ma anche una sfida ai regolamenti del Qatar, piuttosto rigidi sulle norme legate all'abbigliamento. Ragione per cui, stando a quanto raccontato da alcuni media britannici, sarebbero state accompagnate fuori dallo stadio. Si è scritto molto anche del rischio che avrebbero corso di incorrere in sanzioni o pene detentive. Noemi Gomez e Milu Barbiie - questi i nomi delle due ragazze - hanno però già lasciato il Qatar, come si può dedurre dai loro profili Instagram: la prima ha già fatto ritorno in Argentina, la seconda invece si trova a Madrid.