Superlega, Laporta: "Sarà come la sentenza Bosman"

"Quello che dirà il Tribunale del Lussemburgo sulla Superlega sarà molto importante per quanto riguarda il calcio europeo. Vogliamo migliorare la competizione e avere una riforma del modello di governance". Lo ha detto il presidente del Barcellona Joan Laporta, come riporta la stampa spagnola, nel corso del brindisi di Natale con i media. "Ci sarà un prima e un dopo nel calcio europeo - ha aggiunto -. Sarà per i club ciò che è stato la sentenza Bosman per i calciatori. Ci sarà una decisione in primavera".