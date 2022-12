Pelé, le condizioni peggiorano: il bollettino medico

Pelé, il post su Instagram della figlia

Una conferma è arrivata anche dalla figlia, Kely Nascimiento, che ha pubblicato questo post su Instagram: "Famiglia di Instagram, il nostro Natale a casa è stato sospeso Abbiamo deciso con i medici che, per vari motivi, è meglio che restiamo qui, con tutta questa cura che questa nuova famiglia... Einstein ci dà!! Noi, come sempre, vi ringraziamo per tutto l'affetto che trasmettete qui in Brasile come da tutto il mondo! Il suo amore per lui, le sue storie e le sue preghiere sono un conforto enorme, perché sappiamo di non essere soli. Ribaltiamo questa stanza in un sambodromo (è uno scherzo), facciamo anche i caipirinhas (non è uno scherzo!! ). Auguriamo a tutti voi che festeggiate, un Natale all'insegna della famiglia, pieno di bambini, pieno di quei piccoli litigi e con tanto amore e salute!! Vi amiamo, vi aggiorneremo la prossima settimana".