Matuidi, addio al calcio ufficiale: i trionfi con Psg, Juve e Francia

Matuidi, il palmarès e gli anni alla Juve

Il giocatore francese ha giocato la sua ultima stagione negli Stati Uniti alla corte dell'Inter Miami dopo anni in Europa. Con il Paris Saint-Germain (2011 al 2017) ha vinto 4 volte la Ligue 1 più 4 coppe di Lega francese, 3 Coppe di Francia e 5 volte la Supercoppa. Nell'agosti del 2017 Matuidi sbarca alla Juventus con la quale vince 3 scudetti, una Coppa Italia ed una Supercoppa. Matuidi con la maglia bianconera ha totalizzato (in tutte le competizioni) 133 presenze con 8 gol. Inoltre è stato membro della spedizione Mondiale 2018 che ha vinto la Coppa del Mondo in Russia. La Juventus lo ha voluto salutare con un post di ringraziamento e una sua foto in bianconero mentre unisce le mani formando un cuore.