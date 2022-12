Adani, panettone o pandoro? La risposta contiene mascarpone e nutella VIDEO

Natale è sempre più vicino e nelle famiglie italiane torna il solito dilemma: è meglio il panettone o il pandoro? I due dolci tipici delle feste natalizie sono da sempre al centro di un dibattito che si ripropone ogni volta che dicembre volge al termine. Chi sembra avere le idee chiare in merito è sicuramente Lele Adani, che diede la sua risposta nel corso di una live della BoboTv: "Pandoro tutta la vita. A me piace il pandoro pocciato nel caffellatte". E nel caso in cui non ci fosse il latte? "Con il mascarpone sopra. Per infierire. Non si fanno prigionieri con il pandoro". Ma non finisce qui, perchè gli accostamenti possono essere di ogni tipo: "Ci sta bene tutto, pensate anche alla nutella. Non trascuratela nelle mattine sotto le feste.." specificando che va spalmata esclusivamente "con il coltello, non con il cucchiaio".