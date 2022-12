Pelé, la foto in ospedale pubblicata da sua figlia: "Un'altra notte insieme"

Dal 29 novembre le condizioni di Pelé preoccupano i tifosi e gli appassionati di calcio di tutto il mondo. L'aggravamento del cancro che ha colpito l'ex calciatore lo scorso settembre hanno portato i medici alla decisione di trattenere O'Rei in ospedale per questo Natale. Vicino al fenomeno brasiliano le due figlie che assistono il padre nella stanza d'ospedale dove è ricoverato. Su Instagram, Kely Nascimento ha emozionato tutti con uno scatto in compagnia del babbo, mentre sullo sfondo la sorella riposa sul divano, immersi in un profondo abbraccio: "Siamo ancora qui, nella lotta e con fede. Un'altra notte insieme". Questa la descrizione apparsa nella prima foto di Pelé da quando i suoi medici hanno riferito che la sua malattia era in stato avanzato, causando disfunzioni ai reni e al cuore.