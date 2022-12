L'ex Juve Fabian O'Neill ricoverato in fin di vita a Montevideo

Fabian O'Neill è ricoverato in fin di vita a Montevideo. L'ex calciatore della Juve, 49enne, è in terapia intensiva nella clinica Medica Uruguaya della capitale uruguaiana. A riportarlo è il giornale locale El Pais, che cita il giornalista Alberto Kesman, il quale su Twitter nella giornata di sabato ha scritto: "Una notizia che non vorremmo mai ascoltare però in questo momento un suo amico mi informa che Fabian O'Neill è in terapia intensiva della Medica Uruguaya e i medici stanno tentando di salvargli la vita. O'Neill è sempre stato troppo buono con gli altri e cattivo con sé stesso. Dio lo aiuti a sopravvivere". Il riferimento è al problema dell'alcol e a una vita piuttosto complicata una volta conclusa la carriera. O'Neill, parlando di sé in un'intervista di cinque anni fa, aveva spiegato che "I miei problemi, andati avanti nel corso degli anni, rimangono. Prima di tutto ho avuto problemi con l'alcool: dopo un'operazione alla vescica non avrei dovuto toccare un bicchiere per tre anni, ma ho resistito soltanto un mese. Va meglio con le scommesse perché non ho più soldi per poter giocare".

Di due anni e mezzo fa la notizia di altri problemi di salute.