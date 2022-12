"Zidane-Brasile: per la Federazione quello di Zizou è il profilo adatto"

Zinédine Zidane ha tutte le caratteristiche per allenare il Brasile, stando all'identikit stilato dalla Federazione brasiliana alla ricerca di un sostituto di Tite: "un allenatore libero, straniero ed esperto" secondo l'Equipe. Il profilo di Zinédine Zidane affascina dunque i vertici del calcio brasiliano, alla ricerca di un tecnico vincente, in grado di proseguire nel solco della tradizione e co l'obiettivo di vincere i Mondiali del 2026.