Fabian O’Neill, il figlio Favio e il messaggio struggente: “Grazie per tutto”

Fabian O'Neill è morto il giorno di Natale a Montevideo , in una clinica della capitale dove era stato ricoverato a a causa di un'emorragia. Il 49enne, ex di Cagliari, Juventus e Perugia, più volte era stato costretto a ricoveri e interventi, minato dall'abuso di alcol, ma le cure questa volta non sono riuscite a salvargli la vita.

Il ricordo del figlio Favio: "Mi mancherai ogni giorno"

La morte dell'ex nazionale uruguaiano ha scosso il mondo del calcio: a raccontare chi era O'Neill nella vita privata ci ha pensato sui figlio Favio che sui social ha postato un messaggio struggente per ricordare il papà scomparso: "Mi mancherai ogni giorno della mia vita perché sapevi quanto ti amavo e quanto avrei dato per te. Grazie per avermi insegnato molte cose... una di queste e la più importante è essere persone e dare valore ad ogni dettaglio di questa vita... sei andato in cielo a tirare pipe e a palleggiare come ti piaceva... anche se non ti ho fisicamente sarai sempre nel mio cuore e ti ricorderò sempre per quello che sei stato con me... ti voglio tanto bene e come mi hai sempre detto, FINO ALLA MORTE MOSTRITO. D.E.P"