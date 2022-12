Juve green: Miretti e diversi obiettivi tra i più promettenti U21 al mondo

200 calciatori, suddivisi in 20 differenti top ten per ruolo e caratteristiche: è la maxi-classifica stilata dal Football Observatory del Cies, noto centro internazionale di studi sportivi, e relativa ai migliori under 21 del mondo. Juventus presente con Fabio Miretti, 'in compagnia' dei connazionali Udogie, Scalvini, Gnonto e Viti, del Golden Boy Gavi o di talenti come Bellingham, Gvardiol, Hincapié e Malo Gusto, al centro dell'interesse di numerosi importanti club, bianconeri compresi. Ai fini della classificazione, il Cies si è basato su parametri quali l'esperienza accumulata nelle competizioni professionistiche e dai risultati conseguiti.