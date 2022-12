Addio a Pelé: O Rey morto a 82 anni

Pelé ci ha lasciato. Lo ricorderemo salire in cielo, sospeso in aria per un numero indefinito di secondi, e colpire di testa allo stadio Azteca di Città del Messico: quel gol di Pelé nella finale dei Mondiali del 1970 - Brasile-Italia - rimarrà un'immagine indelebile per ogni appassionato di calcio, una sintesi perfetta dell'estetica e dell'efficacia calcistica , un prodigio assoluto di fronte al quale si può solo applaudire. Anche se si sta per perdere per 4-1 una finale di Coppa del Mondo (allora ancora Coppa Rimet). Quel 21 giugno 1970 il suo gol aprì le marcature della gara che gli assegnò un record che continua a mantenere (e manterrà ancora a lungo): il terzo Mondiale vinto in carriera, impresa mai più ripetuta da nessuno .

Scorrere la lista dei trofei vinti, dei gol segnati e dei record individuali potrebbe anche bastare per rendere l'idea della grandezza del calciatore, fuoriclasse assoluto, ma per coglierne il valore profondo - ciò che rappresenta Pelé per il popolo brasiliano - forse no: è l'idolo assoluto di un Paese per cui il calcio è molto più di un gioco, il più grande calciatore di tutti i tempi per i brasiliani. Un tentativo lo si può fare per mezzo delle parole di Tite, ct del Brasile agli ultimi due Mondiali: "Voglio parlarvi dei miei sentimenti e dell'unica persona che mi ha fatto tremare, per l'emozione, quando l'ho incontrato e mi sono complimentato con lui. "È successo al sorteggio dei Mondiali del 2018. Io ero concentrato su quanto era appena accaduto quando mi hanno detto 'vai ad abbracciare Pelé' . Allora mi sono alzato e ho cominciato a tremare, mentre le mani mi sudavano. Ho pensato 'mamma mia, ho l'occasione di salutare l'eccellenza del genere umano...'".