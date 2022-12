Pelè, morto a 82 anni la leggenda del calcio: le reazioni social

Pelé si è spento all'età di 82 anni. La leggenda del calcio brasiliano era ricoverata in ospedale da fine novembre e nelle ultime settimane le sue condizioni erano ulteriormente peggiorate. La scomparsa di O'Rei ha scosso l'intero mondo del calcio: sono tantissimi i messaggi che stanno arrivando sui social per omaggiare il campione. Il Santos ha voluto postare sul proprio profilo la foto di una corona accompagnata dal commento "Eterno", così come il Brasile che nella foto pubblicata per ricordarlo al posto dell'anno in cui è morto ha scelto di inserire il simbolo dell'infinito.

Pelé, il messaggio di Cristiano Ronaldo

"Le mie più sentite condoglianze a tutto il Brasile, e in particolare alla famiglia di Edson Arantes do Nascimento. Un semplice 'addio' all'eterno Re Pelé non sarà mai sufficiente per esprimere il dolore che attualmente condivide l'intero mondo del calcio", è il messaggio di cordoglio di Cristiano Ronaldo: "Un'ispirazione, un riferimento ieri, oggi, per sempre. L'affetto che ha sempre dimostrato per me è stato reciproco in ogni momento condiviso, anche a distanza. Non sarà mai dimenticato e il suo ricordo vivrà per sempre in ognuno di noi amanti del calcio. Riposa in pace, O'Rei Pelè", chiosa l'ex attaccante di Real, Juve e Manchester United.