Pelè: rabona, sombrero, tunnel, dribbling, tiraggir, ha inventato tutto VIDEO

Il dribbling nello stretto e il tiro sul primo palo di Messi? Già fatto. Le sterzate, le lunghe pause in aria e le rovesciate di Cristiano Ronaldo? Idem. La punizione con le tre dita di Roberto Carlos? Anche questa. E lo stesso vale per tunnel e rabone di Zidane, gli slalom di Iniesta, i doppi passi di Ronaldo 'il Fenomeno' e tante altre giocate pazzesche di calciatori strepitosi, da Cruijff a Neymar: un video divenuto virale su Internet raccoglie un mix di prodezze di Pelè, molto simili a quelle precedentemente menzionate, mostrate in parallelo all'interno del filmato.