AAA Cristiano Ronaldo, lavoro a seimila euro al mese: ecco l’offerta

CASCAIS (Portogallo) - Mentre si attende la decisione ufficiale di Cristiano Ronaldo circa il proprio futuro professionale, se cederà ai 200 milioni all'anno offerti dall'Arabia Saudita o se sceglierà in extremis una nuova - e meno ricca - avventura in Europa, il fuoriclasse portoghese ex Juventus fa parlare di sé in patria. In particolare, per la lussuosa villa acquistata per 10 milioni di euro - e che raddoppierà il proprio valore al termine dei lavori di costruzione - a Cascais, nella zona di Quinta Marinha, a due passi dall'Oceano Atlantico e ad una trentina di chilometri da Lisbona.