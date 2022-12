Pelé, come i Beatles: lui lo ha fatto prima. Resterà il nostro Re

Dribblando la sterile discussione su chi sia o sia stato il più grande di tutti i tempi, si può dire che il calcio ha comunque avuto un solo Re: Edson Arantes do Nascimento. Il quale, proprio come fanno i veri re, ha regnato con un altro nome: Pelé. Litigate pure per decidere se in realtà Maradona sia stato più forte, se lo sia Messi o chiunque altro, tanto l’icona del calcio di tutti i tempi e per tutti i tempi resta O Rei. Forse perché è stata la prima, di icona, il primo a essere davvero globale. O forse perché il suo calcio è stato favola più che romanzo, poesia più che cronaca. Pelé è stato e rimarrà IL calcio per tutti, anche per quelli che non l’hanno mai visto giocare e lo hanno studiato sui libri, sbirciato su YouTube e si sono fatti ispirare da quel capolavoro di emozioni che è “Fuga per la vittoria”. Nel miglior film sul calcio di tutti i tempi Pelé incarna l’idea di pallone dei bambini che iniziano a giocare, immaginando azioni fantastiche che si concludono sempre con una rovesciata.