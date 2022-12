Pelé, la veglia funebre e la data dei funerali

La veglia di Pelé, scomparso all'età di 82 anni, è in programma lunedì 2 gennaio allo stadio Urbano Caldeira (soprannominato Vila Belmiro) a Santos, in Brasile. La cerimonia inizierà per le 10 (ora locale). Il feretro sarà trasportato dall'ospedale Israelita 'Albert Einstein' direttamente allo stadio e posizionato al centro del prato. I funerali invece saranno il giorno dopo, martedì 3 gennaio, preceduti da un corteo funebre per le strade di Santos. La salma verrà infine tumulata al Memorial Necropole Ecumenica, dopo una cerimonia privata riservata alla famiglia.