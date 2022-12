Pelé, il ricordo di Conte: "Lui e Maradona i più grandi di sempre"

LONDRA (Inghilterra) - Il Tottenham di Antonio Conte si prepara a tornare in campo sabato ospitando l'Aston Villa per riscattare il 2-2 a casa del Brentford alla ripartenza della Premier League. Nella conferenza stampa della vigilia Conte ha anche parlato della scomparsa di Pelé: "Stiamo parlando di uno dei giocatori più importanti al mondo, nella storia del calcio. Ho avuto la fortuna di conoscerlo. Onestamente sono davvero triste per questo, per la sua morte. Era una persona popolare nel calcio, forse la più popolare. Il suo comportamento, era anche una persona che viveva senza arroganza e ha dimostrato di essere sempre una persona umile malgrado fosse, con Maradona, uno dei più grandi giocatori di sempre. Approfitto di questa conferenza stampa per inviare le condoglianze alla sua famiglia da parte mia, dei giocatori e del club".