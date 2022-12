Pelé, idolo generazionale. Adesso gli Anni 60 sono davvero finiti

Il mondo piange Pelé. Ma lo piange soprattutto la generazione cresciuta nei favolosi Anni 60. Sono i vecchi ragazzi con i capelli bianchi a ricordare con più struggimento la Perla nera, il ragazzo nato povero nel Minas Gerais e diventato il simbolo di un’intera epoca d’oro, probabilmente irripetibile. Con la sua scomparsa, celebrata su giornali e tv mondiali come si deve a un capo di Stato, si chiude una storia che va ben oltre il calcio.

Pelé è stato in effetti tante cose per ridurla a una sola. È stato il migliore calciatore del Novecento, secondo la Fifa, che ne ha fatto un testimonial permanente in opposizione all’anarchico Maradona, nemico giurato del Palazzo. O Rei è stato intimo amico dei potenti, specialmente del connazionale Joao Havelande, capo mondiale del football dal ‘74 e con lui dal ’58 in Svezia da fresco presidente della Federcalcio. Pelé è stato poi anche il primo atleta moderno e globale. Per lui si fermò la guerra in Biafra, per lui lo scià di Persia – uno che non chiedeva certo permesso – rimase fermo per ore in aeroporto in attesa di una foto. E poi New York con i Cosmos, gli spot delle carte di credito, Fuga per la vittoria al cinema, i quattro anni da ministro dello Sport. La pagina più divertente rimane l’amichevole organizzata in suo onore in Colombia. L’arbitro espulse Pelé, i tifosi insorsero e il brasiliano tornò in campo. Fu invece il direttore di gara a finire fuori.

Pelé è stato anche il primo divo del pallone. Lo è divenuto grazie alla televisione, con i Mondiali di calcio. Il 10 del Santos atterrò nei salotti al momento giusto: vinse il primo titolo nel ’58, quando lo schermo era piazzato in alto nei bar, l’ultimo nel ’70, quando il tecnicolor stava per entrare in tutte le famiglie. A pensarci bene, Pelé è stato un po’ come gli elettrodomestici, nel senso che ha segnato davvero la vita dei baby-boomer, dei figli del Dopoguerra, più ricchi rispetto ai genitori di soldi, vitamine e svago. Pelé è stato per loro il benessere, con i Beatles e i Rolling Stones, il cinema e le minigonne. Era il sogno, la speranza e la fiducia illimitata nel domani dell’ultima generazione ad avere avuto un futuro davanti a sè. Il figlio di Dondinho e Celeste, scoperto nel Bauru da Waldemar de Brito, ha colorato così molte vite. «Sono più famoso di Gesù» fu una battuta contesa tra lui e John Lennon.

Se di Stefano era rimasto confinato al bianconero degli Anni 50, e se Crujiff avrebbe segnato i psicadelici Anni 70 con chioma lunga e ritiri aperti alle mogli, Pelé è stato figlio perfetto, prediletto del suo tempo, di cui ha indossato la compostezza. Ha colorato il gioco del calcio, rendendolo più bello, musicale e allegro. In questo, della sua età dell’oro si portava dietro l’ottimismo. Ma anche fuori lo ha rappresentato al meglio, con un decoro condiviso con i suoi coetanei. Il simbolo del successo era vestirsi in giacca e cravatta, come ha fatto per l’intera vita, non certo le pellicce di Maradona, eccessivo come gli Anni 80 tra disco e peccati. Pelé ha portato avanti la sua immagine rispettabilissima di campione benvoluto.