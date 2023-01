Dani Alves accusato di violenza sessuale. Lui nega, la polizia catalana indaga

L'ex Juventus Dani Alves nella bufera. La polizia spagnola ha aperto un'indagine sul giocatore brasiliano dei Pumas . Come riportato da ABC, una donna ha infatti dichiarato di essere stata vittima di una violenza sessuale da parte del calciatore, che era in vacanza a Barcellona per le festività, nella giornata di venerdì 30 dicembre.

Dani Alves accusato di violenza sessuale

Tutto sarebbe accaduto nella discoteca Sutton della città catalana: la donna ha riferito alla polizia che il 39enne le avrebbe infilato una mano nelle mutande. I responsabili della sicurezza della discoteca, avvisati dalla ragazza e dai suoi amici, hanno chiamato le forze dell'ordine ma Dani Alves aveva già lasciato il locale. L'ex bianconero, tramite il suo entourage, ha confermato di essere stato in quella discoteca venerdì sera ma solo per "poco tempo" e che in realtà "non è successo niente”.