Pelè, l'armadietto del Santos e il segreto nascosto: il mistero di O Rei

La morte di Pelè ha sconvolto il mondo del calcio. Oltre ai ricordi delle sue giocate e dei suoi trionfi con il Brasile, O Rey ha lasciato anche un segreto nascosto. Si tratta del suo armadietto nello spogliatoio del Santos. L'ultima volta in cui Pelè lo chiuse fu nel giorno della sua ultima partita con il club brasiliano, il 2 ottobre del 1974. Al suo interno si dice che ci sia un amuleto, qualcosa di profondamente legato alla storia del giocatore e della squadra. L'armadietto in questione non è stato più toccato da nessuno da oltre 48 anni. La volontà di tenerlo segreto fu una richiesta esplicita del giocatore.