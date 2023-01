Del Piero, Sonia Amoruso e il pinguino a Dubai: il perché delle polemiche

Capodanno a Dubai per la famiglia Del Piero che ha deciso di trascorrere gli ultimi giorni del 2022 e i primi del 2023 nella lussuosa città degli Emirati Arabi Uniti. Alex e Sonia Amoruso hanno condiviso con i loro tre figli l'esperienza dell'ultimo dell'anno in famiglia, ma sono tante altre le avventure affrontate insieme. Una in particolare ha diviso i follower dell'ex capitano della Juventus e della sua consorte con una visita allo Ski Dubai, località sciistica artificiale che al suo interno ha anche flora e fauna di certo non tipica degli Emirati. Sonia ha condiviso sul suo Instagram degli scatti in compagnia dei pinguini che i seguaci della coppia non sembrano aver gradito. "Sper che siano finti", "Che poca sensibilità, mi aspettavo un atteggiamento diverso", Starebbero meglio al Polo Nord", "E' la prima volta che non ho parole di apprezzamento per Del Piero": questi alcuni dei commenti che non hanno dunque apprezzato al visita della famiglia Del Piero ai pinguini di Dubai.