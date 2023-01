Ronaldo prepara lo sbarco a Riyadh: visite, presentazione e possibile debutto

RIYADH (Arabia Saudita) - Cristiano Ronaldo è ufficialmente un giocatore dell' Al Nassr e adesso l'attesa è quando il portoghese farà il suo debutto nel campionato saudita. Il quotidiano Marca ha riportato tutto il programma che l'ex Juventus svolgerà per iniziare la sua nuova avventura: se non ci saranno cambi di programma all'ultimo minuto il portoghese sbarcherà stasera a Riyadh . Nella giornata di martedì passerà la visita medica e successivamente verrà presentato ufficialmente. Il club sta preparando il suo stadio, Msool Park, in modo che martedì circa 30 mila tifosi possano assistere alla presentazione dell'ex United.

Il debutto

La data del debutto non è ancora stata decisa. L'allenatore Rudi García, vuole avere una conversazione con il giocatore in anticipo per vedere come sta se la risposta sarà affermativa, Cristiano potrebbe debuttare in casa contro Al Ta'ee alla dodicesima giornata (5 gennaio ore 16 italiane).