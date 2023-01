Infantino, Pelè e i selfie sulla bara: bufera sul presidente Fifa

Grandi emozioni all'ultimo saluto a Pelé. I tifosi di tutto il mondo e le più importanti autorità calcistiche si sono recate in visita da O'Rey. Presente a Vila Belmiro anche Gianni Infantino, presidente della Fifa, che ha dichiarato: "Tutto il mondo, anche quello che non ha mai visto giocare Pelé, sa quello che ha rappresentato per il calcio, facendo innamorare tanta gente a questo sport. O'Rei è eterno. Come Fifa omaggiamo Pelé con un minuto di silenzio in tutte le partite e chiederemo che tutti i paesi del mondo abbiano almeno uno stadio intitolato a Pelé in modo che i bambini conoscano la sua importanza".