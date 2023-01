Pelé, Neymar non va al funerale. Polemica in Brasile: "Per il Carnevale però riuscì a liberarsi"

L'assenza di Neymar al funerale di Pelé non è passata di certo inosservata in Brasile. Il presentatore José Luiz Datena ha infiamamto il popolo carioca con le sue parole sulla manzata presenza della stella del Psg all'ultimo saluto ad O'Rey, scomparso la scorsa settimana a causa delll'aggravarsi delle sue condizioni dopo la lunga lotta contro un tumore al colon. Durante la diretta della veglia funebre, il giornalista ha dichiarato che il Psg non aveva permesso Neymar di partecipare al corteo allo stadio Vila Belmiro, ma ha poi aggiunto: "Se avesse inisistito sarebbe venuto. Neymar avrebbe potuto benissimo fare pressione sul Psg per esserci. Ha giàspinto più volte per venire a fare festa perché non premere per salutare Pelé?”.