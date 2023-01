Pelé, l'immenso corteo funebre sotto casa della madre centenaria

Il Brasile piange Pelé, venuto a mancare in ospedale a San Paolo il 29 dicembre scorso a causa di una lunga malattia. Da ieri la veglia funebre allo stadio Vila Belmiro di Santos, dove la leggenda verde-oro ha giocato dal 1956 al 1974, da dove è partita la processione verso il cimitero Memoriale della necropoli ecumenica della città. Il corteo è passato anche davanti alla casa della madre centenaria di Pelé per poi concludersi con la tumulazione in forma privata alla presenza dei soli familiari.