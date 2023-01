Dal Manchester United a prete: la storia virale in Inghilterra

MANCHESTER (Inghilterra) - Philip Mulryne si è ritirato all'età di 31 anni, ha giocato dal 1995 al 2008 iniziando la carriera nelle giovanili del Manchester United (na presenza nel 1997) ritirandosi con i colori del King's Lynn (terza divisione) e oggi è un servitore del Signore. Mulryne, 44 anni, cresciuto a West Belfast, il 29 ottobre 2016 è stato ordinato diacono dall’arcivescovo di Dublino e nel 2017 ha ricevuto l’ordinazione sacerdotale, divenendo frate domenicano. Parlando nel 2021 disse che: "Lo sport è un veicolo meraviglioso per insegnare grandi virtù, ma dovrebbe essere tenuto in prospettiva e non trattato come una religione nonostante qualche crossover - aggiunge - Anche la parola religione deriva dal latino Religare – legare, rilegare se stessi. Questo è quello che stiamo facendo quando pratichiamo la nostra religione verso Dio. Ci leghiamo a Dio e Lui a noi". Mulryne non è il primo calciatore della Premier League ad assumere un ruolo all'interno della chiesa dopo aver appeso le scarpe al chiodo. L'ex Chelsea e Newcastle Gavin Peacock si è trasferito in Canada nel 2008 per studiare teologia e ora è pastore presso la Calvary Grace Church di Calgary.