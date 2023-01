Vialli e Mancini, dalla Samp all’Europeo: storia di un’amicizia VIDEO

217 reti e 1 Scudetto storico con la Sampdoria: Gianluca Vialli e Roberto Mancini iniziano così il loro rapporto fatto di calcio e profonda amicizia. I gemelli del gol, questo il nome dato alla coppia d'attacco che trascinò i blucerchiati alla conquista del tricolore nel 1991 sotto la guida di Boskov. A Genova la prima grande vittoria per Gianluca e Roberto, il via a due grandi carriere che separano per poi ritrovarsi a Wembley, nella notte magica del 2021. Non più in tandem d'attacco, ma da capo delegazione degli azzurri e da ct, Gianluca e Roberto firmano nuovamente un'impresa. Resta il trionfo della Nazionale e l'abbraccio tra i due amici, in lacrime dopo l'ultimo rigore fallito dall'Inghilterra che ha portato l'Italia sul tetto d'Europa per la seconda volta nella storia.