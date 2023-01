Vialli, le lacrime di Souness in tv in ricordo dell'amico e compagno alla Samp

La scomparsa di Gianluca Vialli ha toccato tutto il mondo del calcio. Graeme Souness, centrocampista scozzese, è stato compagno di squadra di Vialli ai tempi della Sampdoria (dal 1984 al 1986) e non ha trattenuto la commozione quando ha parlato dell'ex compagno. Intervenuto a Sky Sport Souness ha ricordato così Vialli: "Ho sentito solo la notizia... (si commuove, ndr) scusa. Ho sentito la notizia solo 10 minuti fa e non posso dirti quanto fosse bravo. Dimentica il calcio per un minuto, era solo un'anima meravigliosa. Era solo un essere umano davvero gentile. Sono andato in Italia quando avevo 31 anni e lui 20. Era semplicemente favoloso averlo in giro".