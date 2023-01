Vialli, il ricordo della Nazionale: esposta la sua maglia numero 9 al Museo del Calcio

Il mondo del calcio continua ad omaggiare Gianluca Vialli. Oltre ai tantissimi messaggi che stanno arrivando sui social per ricordare l'ex Juve, Samp, Cremonese e Chelsea, anche il Museo del calcio di Coverciano ha voluto a suo modo omaggiare la leggenda del calcio italiano, campione d'Europa come capo delegazione azzurro (ruolo dal quale aveva annunciato una pausa qualche settimana fa) al fianco di Roberto Mancini. La sua maglia della nazionale numero 9, datata 1991, è stata infatti esposta all’ingresso del percorso museale. Si tratta della stessa divisa donata da Vialli quando è entrato a far parte della Hall of Fame del calcio italiano.