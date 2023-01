Fedez: "Con Vialli ho pianto al telefono, conoscevamo lo stesso male"

MILANO - Anche dal mondo dello spettacolo arrivano le condoglianze per la scomparsa i Gianluca Vialli , nello specifico il cantante Fedez molto vicino all'ex calciatore di Juventus e Sampdoria. Fedez si è aperto sui social raccontando la vicinanza con Vialli per via causa di un tumore al pancreas, tumore che accomunava i due, almeno per il tipo di operazione subita.

Vialli, Fedez ed il ricordo della telefonata

"Purtroppo ho appreso ora della notizia della morte di Gianluca Vialli e faccio questo video per ricordarlo perché, pur non avendolo mai conosciuto di persona è stata una persona straordinaria che mi è stata molto vicina e mi ha dato una mano incredibile. Abbiamo subito entrambi lo stesso intervento per due patologie diverse, ma a me non era mai capito nella mia vita di piangere al telefono con una persona che non conoscevo, ma che conosceva il mio stesso dolore. Mi ha dato una mano non dovuta ma incredibile. Mi spiace molto, ci eravamo ripromessi di vederci e farci una foto con la stessa cicatrice. Faccio davvero le mie condoglianze alla famiglia e mando un saluto a lui, sono costernato di non essere riuscito a conoscerti più a fondo".