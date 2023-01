Juventus, Bonucci: "Vialli grande, nobile, amico. Un esempio per tutti"

"Grande, intelligente, amabile, nobile, leader, umile, carismatico, amico". Bonucci sceglie otto aggettivi, formando così il nome Gianluca, per ricordare Vialli, morto dopo la lunga malattia all'età di 58 anni . I due hanno condiviso la gioia di riportare l'Italia sul tetto d'Europa a 53 anni dalla prima volta, il capitano della Juventus nelle vesti di calciatore e l'ex bomber come capo delegazione della Nazionale.

Bonucci ricorda Vialli

"Sei stato un esempio per tutti Noi. In un momento di così forte dolore penso a Te, alle tue parole in ogni raduno, alla tua forza, alla voglia di essere con Noi sempre anche a discapito della tua salute - continua Bonucci su Instagram-. Un Uomo con dei valori importanti e che dovrà vivere dentro ognuno di Noi perché i grandi uomini come Te meritano di essere ricordati per sempre".

