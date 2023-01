Vialli e Mihajlovic, Arianna e il post che commuove il mondo del calcio

Con quattro parole la moglie di Sinisa Mihajlovic, scomparso il 16 dicembre scorso, ha omaggiato il defunto marito e Gianluca Vialli, commuovendo amici, conoscenti, fan e tutti gli appassionati del mondo del calcio. Due figure così importanti per questo sport sono morte a breve distanza e allora il pensiero di Arianna Mihajlovic, accompagnato da una foto dei due grandi ex calciatori (ricordati insieme anche in una storia) è stato: "Sai quante partite lassù". Qualche puntino di sospensione e due cuoricini rossi, seguiti da innumerevoli altri nei commenti.