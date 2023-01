Vialli, l’aneddoto di Chiellini: “Mi spiazzò ma mi fece capire tanto”

TORINO - Dopo il messaggio di Agnelli, arriva il ricordo di Giorgio Chiellini nel giorno del doloroso addio a Gianluca Vialli. L'ex capitano della Juventus parla e si commuove: "Tutti ci portiamo dietro il ricordo di una grande persona che non vorrebbe vederci piangere, ma sorridere. Una persona che lascia tanto dentro tutti noi. Noi che lo abbiamo avuto in Nazionale come capodelegazione, ma anche chi lo ha avuto come compagno di squadra, allenatore, papà , marito, amico, tutti piangiamo una grande persona che ci lascia tanti valori da portare avanti nelle nostre vite. Lui meglio di tanti altri riusciva a esprimere questi valori, non è scontato, sapeva usare le parole giuste e toccarti il cuore. Questo binomio con Mancini dentro e fuori dal campo rimarrà per sempre, si completavano, erano perfetti per stare l'uno con l'altro.