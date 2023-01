E Vialli disse: “Ai miei ‘colleghi’ malati di cancro, testa alta e petto in fuori”

Per cinque anni hanno viaggiato insieme sullo stesso treno, come Gianluca raccontava, con metafora decisamente appropriata. “Il cancro è un compagno indesiderato. È salito con me e io devo andare avanti, viaggiare a testa bassa, senza mollare mai”. Provate a pensare, anche solo per un attimo, che viaggio drammatico e sincopato sia stato il viaggio di Luca, pieno di scossoni, di stop e di ripartenze, di chemio e di speranze,di dubbi e di confessioni a se stesso: “Ho paura di morire. Non so che cosa troverò dall’altra parte, una volta spenta la luce. Ma, in un certo senso, sono anche eccitato di poterlo scoprire”. È stata incredibile la forza d’animo di Gianluca. È stata straordinariamente incredibile e la tautologia s’impone per lui, due volte campione: gigante sul campo, gigante nel viaggio sullo stesso treno accanto all’ospite indesiderato. Al punto di riuscire anche a scherzare con il ct suo fratello, il 29 dicembre a Londra, Royal Marsden Hospital, otto giorni prima di morire, come ha raccontato Mancini ad Alberto Dalla Palma e Fabrizio Patania sul Corriere dello Sport : “Luca rideva. Era di buonumore, come sempre. Abbiamo scherzato. Gli ho detto che alla Samp prendeva uno stipendio più alto del mio. Il presidente lo pagava più di me. A Mantovani piaceva così”. Leone sempre, Luca, Come il 12 maggio 2022, nell’Aula Magna dell’Università Statale di Milano, dove la Fondazione Umberto Veronesi premia 138 medici e ricercatori, italiani e stranieri.

Il messaggio di Vialli Nell’occasione, Luca invia un video messaggio: “Sono un ex sportivo professionista, capo delegazione della Nazionale italiana di calcio, lo dico con grande orgoglio e sono un malato di cancro. Ai ricercatori dico: “Forza e coraggio ragazzi, buon lavoro, abbiamo bisogno di voi. E saluto anche i miei ‘colleghi’ malati di cancro: dai, andiamo avanti, testa alta, petto in fuori, con grande dignità e grande ottimismo perché la ricerca va avanti, è fondamentale, dà speranza”. Quella ricerca contro il cancro e contro la SLA che la Fondazione Vialli e Mauro porta avanti da quasi vent’anni, onorando un motto esaustivo: “Finanziare la ricerca è il nostro sport preferito”. Gli scopi sono connaturati: “Supportare la prevenzione e la cura del cancro; finanziare la ricerca di eccellenza sulla Sclerosi Laterale Amiotrofica; promuovere lo sviluppo di attività per la diffusione dello sport e in particolare del calcio come fenomeno storico e culturale”.