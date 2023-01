Vialli, il messaggio della moglie e i funerali privati

LONDRA - "Luca non solo era uno sportivo di grande talento, rispettato da tutti, ma era soprattutto il marito e il padre più affettuoso. Siamo devastati. Grazie per tutto il vostro sincero amore e supporto". Cathryn Vialli White Cooper ha scritto queste righe con il suo pc e le ha consegnate ai cronisti presenti all'esterno della casa londinese, tramite Martina Vian, l'assistente del fuoriclasse cremonese. Nel rispetto delle volontà della famiglia Vialli, i funerali si terranno a Londra, in forma rigorosamente privata, in data e luogo non comunicati. Lunedì 9 gennaio, alle 18.30, nella chiesa parrocchiale di Cristo Re, a Cremona, verrà celebrata una Santa Messa, in memoria di Gianluca.