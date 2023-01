"Mourinho ct del Brasile? Mi ha chiesto di fargli da assistente". La rivelazione di un suo ex calciatore

Il nome di José Mourinho è stato accostato a diverse Nazionali dopo i recenti Mondiali ed il suo ex centrocampista ai tempi del Porto, Carlos Alberto, ha rivelato che ci sarebbe una forte contendente. L'attuale allenatore della Roma infatti sarebbe il candidato numero uno per la panchina del Brasile come successore di Tite, così ha parlato l'ex giocatore durante un episodio del podcast Mundo GV: "Lo dico direttamente. Forse Mourinho sarà il nuovo allenatore della Nazionale brasiliana. Si tratta di una notizia. Mi ha anche proposto di fargli da assistente".