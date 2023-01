Vialli è veramente di tutti: amore e ricordi ovunque

La polarizzazione del tifo degli ultimi anni, imbecerita dai social, rischiava di combinarla grossa. E invece no. Gianluca Vialli è stato ricordato ovunque con cordoglio assai composto e il rispetto che si meritava. Sembra assurdo doverlo sottolineare, ma sarebbe da ingenui far finta che fosse così scontato. Però quello che abbiamo capito in questi tristi giorni è che Vialli è davvero di tutti, e che quando una persona è umanamente grande come lo è stato lui, non lascia scorie dietro di sé. Vialli ha lasciato una lunga scia di saggezza, che ha chiuso un’esistenza nella quale aveva regalato adrenaliniche emozioni sportive non solo ai tifosi delle squadre per cui ha giocato, ma a molti, moltissimi appassionati. La semina ha prodotto qualcosa di miracoloso: il Paese calciomane, in grado di dividersi su qualsiasi argomento, dal più stupido al più serio, ha dedicato un ricordo armonioso a Gianluca.